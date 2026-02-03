Mit Verteidiger David Kraus steht der nächste Spieler aus dem Kader von Borschs Trainer Andreas Mannel zur verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Die Untersuchung von David Kraus beim Spezialisten nach seiner Verletzung im Vorbereitungsspiel gegen den Hünfelder SV ließ Schlimmes befürchten, was sich letztendlich mit einem Kreuzbandriss auch so bewahrheitete. Damit ist für David Kraus, der in diesem Monat seinen 20. Geburtstag feiert, nicht nur die Halbserie dieser Saison gelaufen. Vielmehr müssen sich der Spieler und sein Verein darauf einstellen, dass vor dem Herbst bei gutem Genesungsverlauf ein Spieleinsatz kaum möglich sein wird. Nach Bevz, Sadowski und Göb ist es der vierte Nackenschlag den der Verein gemeinsam mit seinem Akteur verkraften muss.