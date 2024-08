Die Partie des FC Schweina-Gumpelstadt gegen den SC Weimar beginnt am Samstag um 15 Uhr. Für beide Vereine ist es eine Partie, die am dritten Tag noch nicht den Begriff Schicksalsspiel verdient hat, aber sowohl der Gastgeber als auch die Gäste aus der Theaterstadt den Platz nicht als Verlieren verlassen möchten. Anders ausgedrückt klingt es klarer: Sie gehört für beide Teams zu denen im Saisonverlauf, die gewonnen werden sollten. Denn bereits in der Startphase der Saison scheint sich dass zu bewahrheiten, was Schweinas Trainer Olaf Gabriel vor der Saison prognostiziert hat. Seine Männer als auch die Weimaraner gehören nicht zu den die Mannschaften „aus dem obersten Regal“ der Liga. Nach zwei Spieltagen sind sie gemeinsam mit Aufsteiger Meiningen noch ohne Punktgewinn am Ende der Tabelle platziert.