Schwierige Aufgabe für die Spielvereinigung Geratal und Neuzugang Sherwyn Damian Alexander (im Bild, grünes Trikot): Am 26. Spieltag der Fußball-Thüringenliga trafen sie auf die Spitzenmannschaft vom 1. SC Heiligenstadt. Die Chancen auf einen Heimsieg waren gering. Und so stellten die Gäste früh in der Partie auf 1:0 durch den Ex-Bundesliga-Profi Fabian Schnellhardt (9.). Ihre Führung bauten sie durch Robin Vogt aus (37.). Aber ganz ohne Gegenwehr wollten die Gerataler nicht in die Halbzeit gehen: Muatasem Igbariya traf zum 1:2-Anschluss. Heiligenstadt ließ sich nicht beeindrucken, erhöhte noch auf 3:1 durch Leon Gümpel (60.)