Der Spitzenreiter aus dem Eichsfeld fuhr nach dreizehn Jahren erstmals wieder einen Dreier in Arnstadt ein. Der war sicherlich nicht unverdient, besaß er doch die klareren Chancen und zeigte phasenweise, warum er in der Tabelle vorn steht. Die Hausherren gerieten früh in Rückstand. Gümpel setzte sich im Strafraum durch und lupfte den Ball gekonnt über Knoll hinweg zum 0:1 in die Maschen (2.). Unbeeindruckt davon antworteten die Nullneuner postwendend. Eine Rechtsflanke Scheurings, köpfte der derzeitige Torschütze vom Dienst, Brooklyn Menge, aus Nahdistanz zum 1:1 ein (8.).