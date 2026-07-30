Am Samstag beginnt für den SV 09 Arnstadt die neue Saison in der Thüringenliga, es ist bereits die 25. Spielzeit der Nullneuner. Die Hauswald-Elf gastiert um 15. Uhr auf dem Sportplatz „Rote Erde“ in Neustadt/Orla. Kein leichtes Unterfangen, haben sich die Orlastädter in den letzten Jahren von einer Fahrstuhl-Mannschaft zu einem Team entwickelt, das konstant in der erweiterten Spitze der Liga agiert. Die Plätze sechs, sechs und fünf, der letzten drei Jahre belegen dies eindrucksvoll. Aber auch Arnstadt konnte als Vizemeister überzeugen und geht nach guter Vorbereitung durchaus selbstbewusst in die Partie. Dazu haben die Neuzugänge überzeugt und sich als echte Alternativen erwiesen. Der Spielausgang scheint völlig offen, trotzdem wollen die Bachstädter an der Orla punkten. In der vergangenen Spielzeit teilten sich beide Teams in Neustadt beim 1:1 die Punkte, am Obertunk setzten sich die Nullneuner knapp mit 1:0 durch. Man darf gespannt sein. Das Aufgebot des SV 09 Arnstadt für die Saison 2026/2027 in der Thüringenliga Tor: Julian Knoll (27), Christian Apel (48), Luca Jung (18) Abwehr: Eric Stelzer (31), Niklas Hoffmann (22), Janes Grünert (22), Brooklyn Menge (20), Felix Mörl (20), Hans Oeftger (27), Marcel Bär (27), Maurice Meißner (22), Norman Koch (39)