Angeführt vom Vierfachpacker Patrick Hädrich wurden die Nullneuner ihrer Favoritenrolle im Thüringenliga-Spiel gegen den FC Schweina-Gumpelstadt gerecht und fuhren nach drei sieglosen Heimauftritten wieder einen vollen Erfolg ein. Der Heimdreier war auch in der Höhe verdient, bis auch die Anfangsphase der zweiten Halbzeit dominierten die Nullneuner, ließen Ball und Gegner laufen und kamen ungefährdet zu ihrem sechsten Heimsieg. „Wir sind nicht so gut reingekommen, hatten aber da schon Möglichkeiten zu treffen, insgesamt aber ein souveräner Auftritt, mir haben einige Stammkräfte gefehlt, umso wichtiger war, dass die aufgebotenen Akteure ansprechende Leistungen boten“, so ein zufriedener Trainer Rene Deubner. Zwar waren die Hausherren von Anfang spielbestimmend, doch dauerte es über eine halbe Stunde bis diese Überlegenheit sich auch zählbar auswirkte.