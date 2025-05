Dieses Spiel hätte sicher mehr Zuschauer verdient, denn vor allem die Bachstädte brannten, losgelöst von taktischen Fesseln ein Offensivfeuerwerk der Extraklasse ab. Dabei gingen die Hausherren ein hohes Tempo, überzeugten läuferisch, nahmen die Zweikämpfe an und strotzten nur so vor Spielfreude. Der Spitzenreiter verlor in der laufenden Saison nur zweimal, war 23 Spiele ungeschlagen und musste nur sechzehn Gegentreffer hinnehmen, Bestwert in der Liga. „Ich hatte nie das Gefühl das wir das Spiel verlieren würden, wir haben uns taktisch gut vorbereitet, stabil agiert, dem Gegner fast keine Chancen aus dem Spiel heraus gestattet, von den Rückständen nicht beeindrucken lassen, sind immer wieder zurückgekommen, somit auch verdient gewonnen“, so Tranier Rene Deubner nach der Partie.