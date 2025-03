Nach zwei Auswärtssiegen in Folge und vier ungeschlagenen Partien verloren der SV 09 Arnstadt erstmals in der Rückrunde der Fußball-Thüringenliga wieder ein Spiel. Am Ende gab es eine 0:3-Niederlage für die Deubner-Schützlinge. Dabei warteten die Hausherren seit Oktober vergangenen Jahres auf einen Heimsieg. Dazu erspielten sie sich aus den letzten acht Begegnungen nur einen mageren Punkt. Da konnte man nicht davon ausgehen, dass sie vor Selbstvertrauen nur so strotzten.