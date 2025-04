Nachdem zum Osterfest die Fußballer aus Schweina und Gumpelstadt ihre beiden Nachholspiele absolviert haben, hat auch die Tabelle klare Konturen angenommen. Nunmehr absolvierten alle Mannschaften 23 von 30 Punktspielen und da damit zu rechnen ist, dass Rudolstadt aus der Oberliga in die Thüringenliga absteigt, wird es drei Mannschaften geben, die den Gang von Thüringens höchster Spielklasse in die Landesklasse antreten. Dazu gehören mit aller Wahrscheinlichkeit die Glücksbrunner. Elf Punkte trennen sie vom ersten Nichtabstiegsplatz. Der FC schaffte so manches Wunder in der Vergangenheit. Aber in dieser Saison sechs Spieltage vor dem Halali vom Klassenerhalt zu reden, hat mit der aktuellen Situation nichts zu tun. Es geht für Spieler und Trainer vielmehr darum, sich mit ordentlichen Leistungen auf dem Platz aus der Saison zu verabschieden.