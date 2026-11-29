Die SpVgg Geratal hat den Schwung aus dem überzeugenden 4:0-Erfolg gegen den FC Einheit Bad Berka nicht mitnehmen können. In der Thüringenliga unterlagen die Gerataler beim FC An der Fahner Höhe deutlich mit 1:5 (1:3). Dabei hatte die Mannschaft von Trainer Maik Lipsius einen Auftakt nach Maß erwischt und war früh in Führung gegangen. Doch die Gastgeber antworteten prompt, drehten die Partie innerhalb weniger Minuten und ließen den Gästen anschließend kaum noch Möglichkeiten, zurückzukommen. Für zusätzliche Brisanz sorgte das Wiedersehen mit Frank Schwalenberg, der inzwischen als Co-Trainer beim FC An der Fahner Höhe tätig ist und Geratal noch bis April dieses Jahres als Cheftrainer betreut hatte.