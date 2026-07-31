Fußball-Thüringenliga: Gerataler Sieg vor 670 Zuschauern

Die Spielvereinigung Gertal hat die Auftaktpartie der neuen Thüringenliga-Saison für sich entschieden. Die Mannschaft des Suhler Trainers Maik Lipsius siegte am Freitagabend, 31. Juli, im Auestadion mit 3:2 (1:1) gegen Aufsteiger 1. Suhler SV.
Die neue Saison der Thüringenliga ist eröffnet. Der erste Sieger heißt SpVgg Geratal. Die Mannschaft aus dem Ilm-Kreis setzt sich bei Aufsteiger 1. Suhler SV mit 2:3 durch.
Die Spielvereinigung Gertal hat die Auftaktpartie der neuen Thüringenliga-Saison für sich entschieden. Die Mannschaft des Suhler Trainers Maik Lipsius siegte am Freitagabend, 31. Juli, im Auestadion mit 3:2 (1:1) gegen Aufsteiger 1. Suhler SV.
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Mit viel Selbstbewusstsein startete Aufsteiger Suhl in die Partie, erarbeitete sich viel Ballbesitz. Geratal stand überraschend tief, ließ die Gastgeber kommen und wurde dafür bestraft. Firas Alshuweesheen zog in der 23. Spielminute ab, sein Schuss wurde abgefälscht und flog in die linke Ecke. Geratal-Keeper Nils Bradsch war chancenlos.
Eine Signalwirkung hatte die Suhler Führung auf die Gäste nicht. Trainer Maik Lipsius forderte fast verzweifelt, dass seine Mannschaft endlich früher pressen müsse. Erst kurz vor der Pause gelang mit viel Glück der 1:1-Ausgleich, als ein Schuss von Jonas Kirchner Marcel Parlesak am Rücken traf und von dort zum 1:1 im Suhler Kasten landete.
Mit deutlich mehr Schwung kam Geratal aus der Kabine zurück. Doch mitten in dieser Drangphase erhöhte Willy Helm per Flachschuss, an dem Keeper Nils Bradsch noch dran war (51.). Der 2:2-Ausgleich erfolgte vom Punkt nach Foul an Kirchner. Lennox Reykowski verwandelte sicher (64.). Nun war das Duell vor 670 zahlenden Zuschauern eines auf Augenhöhe – mit dem glücklicheren Ende für die Gäste. Erneut Reykowski schloss einen Konter aus der Ferne mit einem wuchtigen Schuss ins kurze Eck ab (85.). Nach einem weiteren Konter hätten die Gäste gar auf 2:4 erhöhen können.
Für den 1. Suhler SV, der als Vierter den Aufstieg in Angriff nahm, da die drei besten Landesklasse-Teams der Vorsaison allesamt auf einen Aufstieg verzichteten, geht es am Samstag, 8. August, mit einem Auswärtsspiel bei Preußen Bad Langensalza weiter. Geratal empfängt am gleichen Tag Wacker Nordhausen.