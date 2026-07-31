Fußball-Thüringenliga: Gerataler Sieg vor 670 Zuschauern

Mit deutlich mehr Schwung kam Geratal aus der Kabine zurück. Doch mitten in dieser Drangphase erhöhte Willy Helm per Flachschuss, an dem Keeper Nils Bradsch noch dran war (51.). Der 2:2-Ausgleich erfolgte vom Punkt nach Foul an Kirchner. Lennox Reykowski verwandelte sicher (64.). Nun war das Duell vor 670 zahlenden Zuschauern eines auf Augenhöhe – mit dem glücklicheren Ende für die Gäste. Erneut Reykowski schloss einen Konter aus der Ferne mit einem wuchtigen Schuss ins kurze Eck ab (85.). Nach einem weiteren Konter hätten die Gäste gar auf 2:4 erhöhen können.