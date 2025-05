Die Gastgeber hatten mehr vom Spiel, waren offensiv aber in der zu ungenau. Geratal konzentriert sich auf Verteidigung, lauerte auf Konter, hatte die besseren Chancen, konnte diese aber nicht nutzen. Das Unentschieden auf nassem, aber nicht tiefen, Platz ging am Ende in Ordnung. In den ersten Minuten begannen beide Mannschaften verhalten. Eine erste Ecke für Eichsfeld brachte nichts ein (3.). Ein Abschluss von Sachs wurde leichte Beute für Torwart Kunth (19.). Auf der Gegenseite landete ein Kersten-Freistoß auf die Latte (24.). Kurz vor der Pause erhöhte Eichsfeld den Druck auf Geratal, aber das Spiel in die Spitze blieb zu ungenau und Geratals Abwehr stand gut. Man setzte auf Konter, doch Engelhardt verhinderte den Kopfball aufs Tor (44.).