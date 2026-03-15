Die Spielvereinigung Geratal und der SV Borsch trennen sich in einem umkämpften Thüringenliga-Duell mit 0:0. Beide Mannschaften tasteten sich zu Beginn der Partie zunächst ab. Im weiteren Spielverlauf gab es mehrere gute Möglichkeiten für beide Teams, um die Führung zu erzielen. Allen voran Geratals Seigel Rodney (im Bild) hatte mehrere gute Torchancen, konnte diese jedoch nicht nutzen. Zudem traten die Borscher in den Zweikämpfen extrem robust auf. Noch immer haben die Gerataler mit Personalproblemen zu kämpfen. Umso schöner: Die Schwalenberg-Elf wurde von den ehemaligen Spielern Bastian Bischof, Maximilian Kott und Oliver Obenland unterstützt, die eigentlich nicht mehr für die erste Mannschaft spielen. Auch das ist ein Symbol des Gerataler Zusammenhalts.