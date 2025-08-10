Bei strahlendem Kaiserwetter im Geratal war die Anspannung vor dem Anpfiff deutlich zu spüren. Nach gleich neun Abgängen in der Sommerpause musste die sportliche Leitung um Tobias Huck und Hannes Wollenschläger den Kader nahezu neu aufbauen. Mit tatkräftiger Unterstützung von Schatzmeister Olaf Bartholome und Präsident Bobby Elle gelang es, zwölf neue Spieler zu verpflichten – der letzte Neuzugang stieß erst am Dienstag in Form von Seigel Tauwaun Ajae Rodney vor dem Spiel zum Team. Dieser sollte auch das Tor des Tages beim 1:1-Unentschieden für die Spielvereinigung schießen.