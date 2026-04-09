Die Spielvereinigung Geratal hat die sofortige Trennung von Trainer Frank Schwalenberg bekanntgegeben. Wie aus einer offiziellen Mitteilung hervorgeht, sei die Entscheidung nach sorgfältiger Abwägung getroffen worden und stelle kein Urteil über die Person oder die geleistete Arbeit des Trainers dar. Vielmehr wolle man in einer sportlich schwierigen Phase einen neuen Impuls im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Thüringenliga setzen.