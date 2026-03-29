21. Spieltag in der Fußball-Thüringenliga: Die Spielvereinigung Geratal hatte mit dem TSV Gera Westvororte einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt zu Gast in der Safeway Arena. Am Ende der Partie musste Geraberg eine bittere, am Ende jedoch verdiente 1:4-Niederlage hinnehmen. Somit spitzt sich die Lage im unteren Tabellendrittel weiter zu. Der Abstand zum ersten Abstiegsplatz – auf dem sich nur Gera Westvororte befindet – ist auf drei Punkte geschrumpft.