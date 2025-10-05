Das schmuddeligen Herbstwetter passte zur Gerataler Stimmung. Wieder kein Heimdreier, trotz zweimaliger Führung am Ende noch verloren. Die erste Großchance hatte Rodney, doch er schoss übers Tor (4.). Nach zwei Chancen für Schleiz, war es Paul Möller, der die Hausherren in Führung brachte (17.). In der Folge entwickelte sich auf tiefem Geläuf ein sehr kampfbetontes Spiel. Aus dem Nichts erzielte Langer den Ausgleich (28.). Rodney und Reykowski hatten anschließend die erneute Führung für die Gastgeber auf dem Fuß (28., 30.). So richtigen Spielfluss gab es allerdings auf beiden Seiten nicht.