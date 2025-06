Die Spielvereinigung Geratal wird auch in der kommenden Saison in der Fußball-Thüringenliga antreten – das ist beschlossene Sache. Damit geht der Verein in seine 13. Saison in Thüringens höchster Spielklasse. Sportlich war es zuletzt ein schwieriges Jahr, doch der Sportliche Leiter Tobias Huck zeigte sich im Gespräch mit unserer Zeitung kämpferisch – und kündigte an, dass intensive Gespräche über Neuzugänge laufen.