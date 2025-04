Einmal ist immer das erste Mal. So auch für die Spielvereinigung Geratal, die am Sonntag ihren ersten Sieg gegen Wacker Nordhausen in der Thüringenliga einfahren konnte – und das auch noch auswärts, wo es in den letzten Jahren deutliche Niederlagen setzte. Zu verdanken ist der Erfolg Winterneuzugang und Torjäger Muatasem Igbariya, der seine Saisontreffer fünf und sechs erzielte, und einer starken Leistung von Torwart Eric Kunth.