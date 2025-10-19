Am Ende jubelten die Gerataler fast so als hätten sie gerade die Meisterschaft gewonnen. Der Last-Minute-Punktgewinn in Dachwig war vor allem ein Sieg der Moral. Es lief bereits die Nachspielzeit, als Reykowski in den Strafraum flankte. Der Ball wurde zwar geklärt, dafür der im Gewusel stehende Reinhold klar am Fuß getroffen. Logische Konsequenz: Elfmeter. Obwohl Fahners Torwart Müller die Ecke ahnte, war der scharfe Schuss von Reykowski unhaltbar (90.+2). Entsprechend groß war der Jubel bei den zahlreich zur Unterstützung mitgekommenen Fans.