Mammutaufgabe für die Spielvereinigung Geratal: Die Mannschaft von Trainer Frank Schwalenberg gastiert am Samstag um 14 Uhr beim 1. FC Eichsfeld – aktuell Tabellenvierter in der Fußball-Thüringenliga. Beide Vereine schwächelten am vergangenen Spieltag und verloren jeweils 2:3. Geratal schrammte gegen Bad Frankenhausen knapp an einer Niederlage vorbei, Eichsfeld gegen den FSV Wacker Nordhausen.