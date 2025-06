Die Tabellenkonstellation sieht wie folgt aus: Die Absteiger aus Schweina-Gumpelstadt und Weimar stehen bereits fest. Nun geht es darum, wer als Drittletzter den möglichen Gang in die Landesklasse antreten muss. Aktuell steht der VfL Meiningen auf diesem Platz. Einen Rang davor, auf dem 13. Tabellenplatz, steht der FC Saalfeld. Und Geratal? Die Spielvereinigung befindet sich auf dem sicheren zwölften Rang und ist nicht mehr einzuholen. Sollte Saalfeld in Geraberg gewinnen, so wäre der VfL Meiningen auf dem Abstiegsrang. Sollte Meiningen jedoch das letzte Saisonspiel gegen den Absteiger Schweina gewinnen und Saalfeld gleichzeitig verlieren, wären die Meininger sicher. Sollten Geratal und Saalfeld die Punkte teilen, würde selbst ein Sieg der Meininger nichts mehr bringen. Somit ist die Spielvereinigung also das berühmte Zünglein an der Waage im Abstiegskampf der Fußball-Thüringenliga.