Ohne vier Stammspieler (Göb, Sadowski, Bauer, Bevz) teste Fußball-Thüringenligist SV Borsch auf dem Kunstrasen in Geisa gegen den Hessenligisten Hünfelder SV. Die blutjunge Mannschaft von Trainer Andreas Mannel errang im ersten Vorbereitungsspiel auf die Rückrunde ein beachtliches 0:0-Unentschieden. „Wir haben mit einer anspruchsvollen Leistung dem Gegner Paroli geboten. Das war ein gelungener erster Test auf einem gut zu bespielenden Boden“, meinte der Trainer nach der Partie. Für die Borscher ist das Ergebnis ein Lichtblick bei der derzeit angespannten personellen Situation bei den Rhönern. Der Thüringenligist hofft auf eine schnelle und positive Entscheidung des Thüringer Fußball-Verbandes zur Freigabe von drei Jugendspielern für den Spielbetrieb bei den Männern. „Es läuft nicht alles rund“, so Andreas Mannel. Freuen durfte sich allerdings der Borscher Trainer über den gelungenen Einstand des Ex-Bad Salzungers Andreas Schel im Trikot der Borscher. Der 19-Jährige hatte zum Ende des Spiels sogar die Führung für seinen neuen Verein auf dem Fuß, wurde aber in höchster Not von der Hünfelder Abwehr gestoppt.