Das Spitzenspiel der Thüringenliga, das nur 67 Zuschauer an den Obertunk lockte, stand ganz im Zeichen des SV 09 Arnstadt, der souverän und ungefährdet beim 3:0-Sieg drei Punkte gegen den FC Thüringen Weida einfuhr. Gegen ersatzgeschwächte Weidaer, mit nur zwei Wechselspieler auf der Bank, überzeugten die Nullneuner von Anfang an, ließen kaum Chancen zu und agierten vor dem Tor zielstrebig und effizient. Dazu gelang ihnen die Revanche für die mit dem gleichen Resultat im Hinspiel erlittene Niederlage.