Die Spielvereinigung Geratal unterlag in der Fußball-Thüringenliga dem FC Eichsfeld mit 0:4 (0:0). Vor allem in der zweiten Halbzeit präsentierten sich die Gäste als Meisterschaftskandidat. Die Partie begann mit zwei schnellen gelben Karten für Rodney (3.) und Ramadani (10.). Die Chancen waren zunächst ausgeglichen. Rodney und Thubthimdee vergaben für die Gastgeber. Die zweite Halbzeit ging klar an die clever spielenden Gäste. Wallbraun brachte sie nach Vorlage von Dietrich in Führung (52.). Sechs Minuten später gab er die Vorlage für Sachs (58.). In der 86. Minute sah Reykowski die Gelb-Rote Karte – nach einem unnötigen Foul auf der Außenbahn in Höhe der Mittellinie. Eichsfeld nutzte die Überzahl für zwei weitere Tore durch Schröter (87.) und Seise (90.+3). Der Gästesieg war verdient, fiel aber etwas zu hoch aus.