„Das Training in Schweina auf Rasen hat mich überzeugt. Sowohl Manè für unsere Defensive als auch Baldé in der Offensive werden uns verstärken. Beim Training am Dienstag auf Kunstrasen war ich noch etwas im Zweifel. Danach gab es ein Gespräch mit dem Berater der beiden Spieler. Ich habe erläutert, worauf ich Wert lege und was ich von ihnen erwarte. Das sah am Donnerstag beim Training auf unserem Rasenplatz so aus, wie ich es mir vorstelle“, erklärt der Trainer der Glücksbrunner nach der Trainingseinheit.