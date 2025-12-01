Auswärts ist derzeit beim SV 09 Arnstadt der Wurm drin, denn auf dem Kunstrasenplatz in Struth mussten die Nullneuner gegen den 1. FC Eichsfeld (1:4) ihre dritte Niederlage am Stück in fremden Gefilden hinnehmen. „Das war so nicht so zu erwarten, wir hatten eine gute Trainingswoche und waren guter Dinge, doch auf die Aggressivität und das Tempospiel des Gegners hatten wir keine Antwort, wir konnten nicht dagegenhalten und haben unsere normale Leistung nicht auf den Platz bekommen, Eichsfeld war fußballerisch mit das beste was die Liga zu bieten hat“ so Martin Hauswald.