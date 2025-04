Heimspiel am Obertunk: Am Samstag empfängt der SV 09 Arnstadt um 15 Uhr den FC Gumpelstadt Schweina in der Fußball-Thüringenliga auf dem heimischen Sportplatz. Das Team aus dem Wartburgkreis ziert mit elf Punkten und 14:56 Toren derzeit das Tabellenende. Seit Oktober des Vorjahres sind die Schweinaer sieglos, in den letzten neun Partien kamen nur zwei magere Punkte hinzu. Unter anderem hat auch der thüringenweit bekannte Trainer Olaf Gabriel den Verein verlassen. Sein Nachfolger ist René Heger, der zuvor die zweite Mannschaft betreute.