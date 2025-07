Seit Mittwoch befinden sich die Männer von Trainer Andreas Mannel wieder im Training. Es ist der Neustart nach gut drei Wochen Pause. In der kurzen Auszeit seit dem letzten Pfiff der so erfolgreichen Vorsaison gab es für die Rhöner allen Grund zum Feiern. Zunächst natürlich das erfolgreiche Abschneiden der ersten Männermannschaft, die souverän den Aufstieg in die höchste Thüringer Spielklasse schaffte. Am letzten Spieltag standen aber nicht nur die Männer im Mittelpunkt, sondern auch die Kicker aller Altersklassen, die zumeist mit beachtlichen Ergebnissen das Spieljahr beendeten, wurden gebührend geehrt. Es folgte eine Party nach dem letzten Punktspiel im Festzelt, wo der gesamte Verein mit seinen Anhängern das Sportjahr ausklingen ließ. Zugleich war die Fete der Auftakt für die Feiern anlässlich des 100. Geburtstages des SV Borsch 1925.