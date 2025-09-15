Am 4. Spieltag der Fußball-Thüringenliga der Frauen mussten die Spielerinnen des ESV Lok Meiningen beim VfB Oberweimar antreten. Mit einem halben Dutzend eigener Treffer sowie abermals ohne Gegentor feierte die Lok einen weiteren Erfolg und steht aktuell auf dem dritten Tabellenplatz, hat dabei allerdings ein Spiel weniger auf der Habenseite. Die Meininger Partie vom 2. Spieltag gegen den 1. FFC Saalfeld steht noch aus und wird erst am 6. Dezember ausgetragen.