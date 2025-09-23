Nach dem Heimspiel gegen Bad Berka vergrößerte sich bei den Thüringenliga-Fußballerinnen des Silvester 91 Bad Salzungen das Lazarett vor dem Auswärtsspiel beim Tabellenführer 1.FFV Erfurt II. Kurz vor der Abfahrt nach Erfurt musste das Silvester-Team sogar ein weitere Absage verkraften. Ein Grund, warum der FSV mit einer 0:3-Niederlage die Heimreise aus der Landeshauptstadt antreten musste.