Das hätte sich der SV 09 Arnstadt sicherlich anders vorgestellt: Zum ersten Mal seit dem Jahr 2019 (2:3 gegen Fahner Höhe), unterlagen sie wieder in einer Auftaktpartie. Alles in allem ging der 3:0-Sieg für die spielstarken Neustädter in Ordnung. Arnstadt tat sich über weite Strecken schwer ins Spiel zu finden, hatte kaum Zugriff, offenbarte zu viele Fehler im Spielaufbau, dazu fehlte die nötige Durchschlagskraft. Einen Ballverlust der Gäste nutzend, passte R.L. Engler zum freistehenden J. L. Walther, der überlegt zum 1:0 für Neustadt vollendete (21.).