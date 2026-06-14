Nach dem Trubel um den Trainerrücktritt sowie den Rücktritt vom Rücktritt blieb viel Spekulationsraum für das Saisonfinale des SV Borsch beim SV Blau-Weiß Neustadt/Orla. Hatte es die Mannschaft wachgerüttelt, sodass man nach der Negativserie von nur einem Punkt aus den letzten acht Spielen nun gerade noch rechtzeitig den Schalter würde umlegen können? Oder ist die Auswärtshürde beim Tabellenfünften für den Aufsteiger zum Saisonabschluss doch zu hoch?