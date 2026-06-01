Das hätten sich die Arnstädter ganz anders vorgestellt, wollten sie doch mit einem Dreier die Vizemeisterschaft der Fußball-Thüringenliga sichern und auch das vierte Spiel in Serie siegreich gestalten. Doch daraus wurde nichts, denn vor allem im ersten Durchgang bekamen die Nullneuner kein Bein auf den Platz, ließen fast alles vermissen, fanden einfach keine Einstellung zum Spiel und Gegner. So ging der sicher nicht so erwartete 3:1-Heimerfolg für die Wackeren völlig in Ordnung.