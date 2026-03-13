Innerhalb von vier Tagen sind die Arnstädter jeweils Auswärts gleich zweimal im Einsatz. Am Samstag gastieren sie um 14 Uhr im Stadion der Freundschaft beim SSV 1996 Preußen Bad Langensalza. Die Kurstädter absolvierten bislang eine solide Saison und nehmen gegenwärtig mit 22 Punkten und 29:31 Toren den neunten Platz in der Tabelle ein. Aus den letzten fünf Partien erspielten sie sich fünf Punkte. Arnstadt möchte endlich nach fünf sieglosen Begegnungen in der Fremde den Bock umstoßen und dreifach punkten. Keine leichte Aufgabe, denn die Preußen siegten zuletzt in Dachwig beim FC An der Fahner Höhe und tankten somit viel Selbstvertrauen. Im Hinspiel gewannen die Bachstädter durch ein Scheuring-Tor knapp mit 1:0.