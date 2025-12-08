Zum letzten Verbandsligaspiel im alten Jahr, es war eine Nachholpartie des 2. Spieltags, empfingen die Fußballerinnen des ESV Lok Meiningen die Frauen des 1. FFC Saalfeld auf dem heimischen Kunstrasenplatz. Die Gäste, durchaus ambitioniert in der Liga unterwegs, wollten als drittplatziertes Team vielleicht für eine Überraschung sorgen. Die Theaterstädterinnen wiederum wollten mit einem Sieg die Tabellenführung erobern. Dabei konnte der Nikolaus allerdings nur einen von beiden Wünschen erfüllen, der der Meiningerinnen wurde schließlich wahr.