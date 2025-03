Eine schwierige Aufgabe: Am Sonnabend, den 15. März gastiert der SV 09 Arnstadt in der Fußball-Thüringenliga um 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz des Sportplatzes Rote Erde in Neustadt/Orla. Die Orlastädter spielten bislang eine starke Saison und nehmen mit 30 Punkten und 46:33 Toren Platz fünf in der Tabelle ein. In die Rückrunde starteten sie mit zwei Siegen, und je einem Remis und einer Niederlage. So richtig läuft es dagegen bei den Nullneunern noch nicht, zwar blieben sie dreimal ungeschlagen, doch fehlte es ihnen gegenwärtig wie zuletzt beim 1:1-Unentschieden auch gegen Bad Langensalza an Zielstrebigkeit und Entschlossenheit in der Offensive. Eine Rechnung ist jedoch noch offen, gewannen die Neustädter im Hinspiel am Obertunk, trotz 1:2-Halbzeitrückstandes und eine Hälfte in Unterzahl bestreitend, das Spiel noch mit 3:2. Der letzte Dreier in der Thüringenliga gegen Neustadt/Orla gelang den Nullneunern daheim vor zehn Jahren mit 1:0. In den Zwischenjahren begegneten sich beide Mannschaft zudem in der Landesklasse mit relativ ausgeglichener Bilanz.