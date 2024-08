„Acht Gegentreffer in zwei Spielen und wieder kein Tor erzielt. Diese Bilanz spricht eine deutliche Sprache“, gibt Olaf Gabriel nach der deutlichen 0:4-Niederlage am zweiten Spieltag beim SC Heiligenstadt zu Protokoll. Erneut gab es im Spiel der Glücksbrunner zu viele Defizite. Sowohl in der Defensive als auch im Angriff leistete sich der FC zu viele Aussetzer, die zum einen zu Gegentoren führten, aber auch in einer ungenügenden Chancenverwertung mündeten. Schweinas Kapitän Patrick Schellenberg testete in den Einheiten unter der Woche für einen möglichen Einsatz, musste aber schließlich doch passen. „Patrick ist noch nicht so weit. Es wird wohl noch ein, zwei Wochen dauern bevor er uns helfen kann“, informierte sein Trainer Olaf Gabriel.