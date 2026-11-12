In Suhl geboren, in Asylheimen in Streufdorf und Gompertshausen groß geworden, im Hildburghäuser Fußballnachwuchs etliche Titel gewonnen, und nun bei Thüringenligist FC Einheit Bad Berka eine der prägenden Figuren in der Offensive: Kaoa Kahlef liebt den Fußball – und den Futsal. Mit den Suhler Spielern Ibrahim El Hajj, Zico, Kusae Yousha, Mohammed Alhassan und Firas Alshuweesheen kickt er beim Erfurter Club Blumenstadt United in der Regionalliga. In dieser Saison soll endlich der Aufstieg in die Futsal-Bundesliga glücken. Wir sprachen mit Kahlef nach dem Thüringenliga-Spiel gegen seine Geburtsstadt Suhl über die sportlichen Ambitionen und den langen Weg seiner kurdischen Familie nach Deutschland und in den deutschen Alltag.