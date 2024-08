Der VfL Meiningen startet insgesamt mit drei Heimspielen in die Thüringenliga-Saison. Nach dem Auftakt am vergangenen Wochenende gegen Fahner Höhe geht es schon am Freitag gegen den 1. FC Eichfeld weiter. „Der 1. FC Eichsfeld ist an uns herangetreten und wollte zuerst bei uns spielen. Dieser Bitte sind wir natürlich nachgekommen“, so der VfL-Vorsitzende Frank Winterstein am Rande des Saisonauftaktspiels gegen Fahner Höhe. Das Rückspiel beim 1. FC Eichsfeld findet dann am 1. März 2025 statt.