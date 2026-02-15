Die Rückreise vom am weitesten entfernten Auswärtsgegner kann verdammt lang werden, wenn eine Mannschaft mit leeren Händen die Heimreise antreten muss. Dieses unangenehme Erlebnis blieb den Männern vom SV Borsch durch den 3:3-Ausgleichstreffer von Theo Marschall in der 78. Minute bei der BSG Wismut Gera erspart. „Das war ein Punkt der Moral“, zeigte sich Trainer Andreas Mannel nach der Partie erleichtert. Entsprechend aufgelockert war die Stimmung bei den Männern aus der Rhön auf der dreistündigen Rückfahrt. Bis es aber soweit war, mussten die Spieler von Trainer Andreas Mannel ein gehöriges Stück Arbeit beim Neustart nach der zweimonatigen Winterpause verrichten.