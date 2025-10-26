Mit dem FC Weida präsentierte sich am neunten Spieltag ein spielstarke und technisch versierte Mannschaft im Borscher Sportpark „An der Ulster“. Mit ihren schnellen und ballgewandten Offensivakteuren forderten die Ostthüringer von Beginn an die volle Konzentration der Heimelf von Trainer Andreas Mannel, der nach seinem Infekt wieder an der Seitenlinie stand. Letztlich sah er eine 1:3-Niederlage seiner Männer.