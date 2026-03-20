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  8. Ein Duell der Superlative

Fußball-Thüringenliga Ein Duell der Superlative

Uwe Vester

Offensivpower gegen Abwehrbollwerk: Arnstadt fordert Spitzenreiter Jena heraus. Heimstärke trifft Auswärtsserie – fällt die nächste Torflut im Duell der Liga-Besten?

Fußball-Thüringenliga: Ein Duell der Superlative
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Wird auch am Wochenende gefragt sein: Arnstadts Kapitän Silvano Varnhagen muss mit seiner Abwehrreihe gegen die Schott-Offensive (bereits 72 geschossene Tore) bestehen. Foto: Berit Richter

Spitzenspiel in der Fußball-Thüringenliga: Am Samstag empfängt der Tabellenzweite aus Arnstadt den seit vierzehn Spielen ungeschlagenen Spitzenreiter SV Schott Jena um 14 Uhr am Obertunk. Dabei treffen die besten Mannschaften in der Liga aufeinander. Die Gäste aus Jena sind auswärts die stärkste Mannschaft, denn die bisherigen acht Spiele wurden ausnahmslos gewonnen. Dazu trifft die stärkste Offensive (Jena) mit 72 Toren auf die beste Defensive (Arnstadt) mit 17 Gegentoren. Das Hauswald-Team, das am vergangenen Dienstag einen 6:1-Kantersieg in Bad Frankenhausen landete, gilt als die heimstärkste Mannschaft der Liga, ist nach neun Siegen und einem Remis noch ungeschlagen und kassierte gerade Mal zwei Gegentore. Arnstadt startete gut in die Rückrunde und konnte aus den fünf Partien dreizehn Punkte sammeln.

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19.03.2026 12:50 Fußball-Thüringenliga Arnstadt fegt Halbfinalisten vom Platz

Ungewohnterweise spielt der SV 09 Arnstadt am Dienstagabend gegen den SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen. Die Heimmannschaft kommt dabei mächtig unter die Räder.

Dieses Duell der Superlative verspricht großes Spektakel, denn in den letzten vier Pflichtspielen fielen 26 Tore. Im Hinspiel siegten die Nullneuner mit 3:2, das war gleichbedeutend die letzte Niederlage der Jenenser. In der Vorsaison gewann Arnstadt zu Hause 6:4, verlor in Jena 4:2. Im Pokal schieden die Arnstädter im Achtelfinale bei Schott 3:2 aus. Diese Begegnung verspricht Spannung und sollte viele Fans anlocken.