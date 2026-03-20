Fußball-Thüringenliga: Ein Duell der Superlative

Spitzenspiel in der Fußball-Thüringenliga: Am Samstag empfängt der Tabellenzweite aus Arnstadt den seit vierzehn Spielen ungeschlagenen Spitzenreiter SV Schott Jena um 14 Uhr am Obertunk. Dabei treffen die besten Mannschaften in der Liga aufeinander. Die Gäste aus Jena sind auswärts die stärkste Mannschaft, denn die bisherigen acht Spiele wurden ausnahmslos gewonnen. Dazu trifft die stärkste Offensive (Jena) mit 72 Toren auf die beste Defensive (Arnstadt) mit 17 Gegentoren. Das Hauswald-Team, das am vergangenen Dienstag einen 6:1-Kantersieg in Bad Frankenhausen landete, gilt als die heimstärkste Mannschaft der Liga, ist nach neun Siegen und einem Remis noch ungeschlagen und kassierte gerade Mal zwei Gegentore. Arnstadt startete gut in die Rückrunde und konnte aus den fünf Partien dreizehn Punkte sammeln.