Fußball-Thüringenliga: Duell der Superlative

SV Schott Jena – SV 09 Arnstadt

Am Samstag gastiert der SV 09 Arnstadt zur frühen Anstoßzeit 12.30 Uhr auf dem Rasenplatz 6 an der Oberaue beim SV Schott Jena. Damit kommt es zum Spitzenspiel des Tabellenzweiten aus Arnstadt gegen den Dritten aus Jena. Die Jenenser, als einer der Favoriten in der Liga, verbuchen neun Punkte und 18:4 Tore auf der Habenseite. Dabei schlugen sie in der Vorwoche den FC An der Fahner Höhe in Dachwig sensationell mit 10:0. Die einzige Niederlage kassierten sie beim 0:1 zu Hause gegen Bad Frankenhausen. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung sicherten sich die Arnstädter beim 1:0 gegen Bad Langensalza den dritten Sieg im fünften Spiel. Auch bei den Schottianern wollen die Hauswald-Schützlinge ihre ungeschlagene Serie fortsetzen und Punkte mitnehmen. Dabei trifft die stärkste Defensive (Arnstadt), mit nur einem Gegentor, auf die treffsicherste Offensive (Jena), mit erzielten 18 Toren. Ein sehr reizvoller Aspekt.