Gian-Luca Schmidt

Geratal will Wiedergutmachung, Arnstadt jagt die Spitze – die Thüringenliga verspricht Spannung pur.

 
Fußball-Thüringenliga: Duell der Superlative
1
Sorgt für Betrieb auf der Außenbahn: Geratals Paul Möller im Laufduell. Foto: pavelchatterjee.com015227655532

Nach der 0:2-Auswärtsniederlage beim Aufsteiger SV Borsch ist die Spielvereinigung Geratal an diesem Wochenende in der Thüringenliga auf Besserung aus. Am Samstag um 15 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Frank Schwalenberg und Co-Trainer Carsten Wedekind den Traditionsverein BSG Wismut Gera in der heimischen Safeway-Arena.

Die BSG – aus der Oberliga abgestiegen – hat den Saisonstart komplett vergeigt. Von vielen als Top-Favorit gehandelt stehen die Geraer momentan auf dem 13. Tabellenplatz mit zwei Punkten auf dem Konto. Zuletzt konnte die Wismut aber dem Tabellenführer 1. FC Eichsfeld beim 1:1-Unentschieden Punkte abluchsen.

Die Spielvereinigung hingegen möchte vor heimischer Kulisse wichtige Punkte im Kampf um das Tabellenmittelfeld einsammeln. Der letzte Heimsieg der Gerataler gegen die BSG liegt jedoch elf Jahre zurück. Mit 1:0 konnte man damals die drei Punkte behalten.

SV Schott Jena – SV 09 Arnstadt

Am Samstag gastiert der SV 09 Arnstadt zur frühen Anstoßzeit 12.30 Uhr auf dem Rasenplatz 6 an der Oberaue beim SV Schott Jena. Damit kommt es zum Spitzenspiel des Tabellenzweiten aus Arnstadt gegen den Dritten aus Jena. Die Jenenser, als einer der Favoriten in der Liga, verbuchen neun Punkte und 18:4 Tore auf der Habenseite. Dabei schlugen sie in der Vorwoche den FC An der Fahner Höhe in Dachwig sensationell mit 10:0. Die einzige Niederlage kassierten sie beim 0:1 zu Hause gegen Bad Frankenhausen. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung sicherten sich die Arnstädter beim 1:0 gegen Bad Langensalza den dritten Sieg im fünften Spiel. Auch bei den Schottianern wollen die Hauswald-Schützlinge ihre ungeschlagene Serie fortsetzen und Punkte mitnehmen. Dabei trifft die stärkste Defensive (Arnstadt), mit nur einem Gegentor, auf die treffsicherste Offensive (Jena), mit erzielten 18 Toren. Ein sehr reizvoller Aspekt.

In der Vorsaison ging es sehr torreich zu. In Jena unterlagen die Nullneuner 4:2, am Obertunk gab es ein spektakuläres 6:4 für den SV 09. Der letzte Sieg in Jena datiert aus dem Jahr 2023, welcher gleichbedeutend mit dem Oberligaaufstieg war.