Jeden Dienstag erscheint auf der Fußballplattform Fupa eine Elf der Woche. Nach dem 11. Spieltag haben es insgesamt drei Spieler der Spielvereinigung Geratal in diese geschafft. Nils Bradsch, Sebastian Martinez und Jeremy Weisheit zeigten beim 1:0-Sieg über Neustadt/Orla eine hervorragende Leistung und wurden dementsprechend geehrt – allen voran Nils Bradsch, der der mit seinem gehaltenen Elfmeter einen großen Anteil am Sieg hatte.