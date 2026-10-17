Thüringenliga-Aufsteiger 1. Suhler SV muss weiter auf die ersten Punkte in dieser Spielzeit warten. Auch am neunten Spieltag ging man leer aus. Am Samstagnachmittag (17. Oktober) unterlag der SSV dem SV Blau-Weiß Neustadt/Orla zu Hause vor 46 Zuschauern mit 3:7 (1:1). Die Ostthüringer hatten in der Vorwoche gegen eines der Topteams der Liga für ein sportliches Ausrufezeichen gesorgt: Nach zwei Niederlagen hintereinander gelang den Orlastädtern im Ostthüringen-Derby gegen den FC Thüringen Weida ein 2:1-Sieg.