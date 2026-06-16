Der ESV Lok Meiningen erlebte ein sensationelles Wochenende. Die Mädchen des ESV sicherten sich die Nachwuchs-Landesmeisterschaften der D-, C- und B-Juniorinnen an einem Wochenende. Aber gefeiert wurden vier Titel. Denn die Lok-Frauen, deren fünfte Landesmeisterschaft in Folge schon länger feststand, wurden nach ihrem letzten Heimpunktspiel durch Anja Kirchner vom TFV geehrt. Auch die Männer vom VfL Meiningen gratulierten den Frauen vor der Erwärmung für ihr letztes Saison-Heimspiel. Für die Lok-Nachwuchsteams stehen jetzt noch die Pokalfinals an.