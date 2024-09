Es wird wieder ernst für den VfL Meiningen. Am Samstag um 15 Uhr haben die Theaterstädter in der Fußball-Thüringenliga die Preußen aus Bad Langensalza zu Gast. „Wir wollen ein besseres Spiel machen als vergangene Woche und natürlich auch ein besseres Ergebnis erreichen“, so Marcel Kißling, der auch am Wochenende wieder Timo Krautwurst vertritt. Allgemein herrscht bei allen – auch bei den Spielern – noch der Ärger über die schwache Leistung in Weimar. Ein solches Spiel will und darf der VfL nicht noch einmal abliefern.