Nach über drei Wochen Spielpause (Freilos im Pokal, Spielverlegung in der Liga) durften die Fußballerinnen des ESV Lok Meiningen am 6. Spieltag der Frauen-Thüringenliga endlich wieder auf Torejagd gehen. Zu Gast im heimischen Stadion am Maßfelder Weg war diesmal der noch punktlose Neuling FSV Waltershausen. Allein auf Grund der Tabellenkonstellation waren die Rollen in diesem Duell klar verteilt. Das Ergebnis sprach am Ende denn auch Bände.