Ein bisschen hat der 1. Suhler SV dann doch in den Köpfen der Spieler und Betreuer des SV Blau-Weiß Neustadt/Orla gespukt, bevor sie am Samstag (17. Oktober) die Reise gen Westen antraten. „Für den Kopf ist es natürlich schwieriger, weil du mit so einem Gefühl hierherfährst: Die halbe Liga lacht über dich, wenn du hier was liegenlässt. Wir haben diese Erfahrung in dieser Saison schon in Nordhausen gemacht, wo wir auch klarer Favorit waren und hatten, glaube ich, 18 zu zwei Torschüsse und verlieren das Spiel. Mit dieser Last fährst du hierher.“ Das sagt Thomas Kellner, der Neustadts Cheftrainer Jürgen Walther im Auestadion vertritt, eine Woche nach dem 2:1-Überraschungserfolg gegen Thüringen Weida und insgesamt zehn gesehenen Toren an diesem Wochenende in Suhl.